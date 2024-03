Jugendliche im Keller misshandelt: Weitere Tatverdächtige ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Duisburger Polizei haben am Freitag in einer Pressemitteilung weitere Details zu den in einem Keller misshandelten Jugendlichen bekannt gegeben. Darin heißt es, dass " nach derzeitigem Ermittlungsstand sieben Personen an dem erpresserischen Menschenraub beteiligt " gewesen seien. Damit seien nun alle mutmaßlich Tatverdächtigen identifiziert worden.

Drei weitere Tatverdächtige sind 20 Jahre alt

Vier davon wurden bereits festgenommen und befinden sich aktuell weiterhin in Untersuchungshaft. Die drei weiteren an der Tat Beteiligten seien alle 20 Jahre alt.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass einer der Tatverdächtigen in einer persönlichen Beziehung zu einem der Opfer stand, heißt es weiter. Der Jugendliche erkannte demnach seinen Peiniger und konnte ihn mit Unterstützung der Ermittler identifizieren. Zuvor gestohlene "Vapes" könnten mutmaßlich der Auslöser für die geplante Tat gewesen sein.

Keine Voraussetzungen für Haftbefehl

Für das nun ermittelte Trio wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durch das Amtsgericht Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen erlassen. Die Durchsuchungen fanden am frühen Freitagmorgen statt. Dabei seien weitere Beweismittel – insbesondere mutmaßliche Tatkleidung – gefunden und sichergestellt worden.

Die drei weiteren Tatverdächtigen befänden sich auf freiem Fuß, da die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht vorlägen. Die Ermittler seien weiterhin mit der Untersuchung von Spuren, Vernehmungen und Auswertungen von elektronischen Speichermedien befasst.

"Massive körperliche Gewalt und erniedrigende Handlungen"

Vor gut zwei Wochen waren in Duisburg zwei Jugendliche von mehreren Personen in einen Keller gelockt und über Stunden hinweg körperlich misshandelt worden. Die Polizei hatte daraufhin vier Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 22 Jahren gefasst. Ein Haftrichter hatte Untersuchungshaft angeordnet.

Die Tatverdächtigen sollen die beiden 14- und 15-Jährigen in den Keller eines Wohnhauses an der Wanheimer Straße gelockt haben. Über mehrere Stunden seien die beiden den jungen Männern ausgesetzt gewesen, die " an den Teenagern massive körperliche Gewalt und erniedrigende Handlungen ausübten ", wie die Polizei mitgeteilt hatte.

Verdacht des erpresserischen Menschenraubs

Auch hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Täter die brutale Tat gefilmt und die zwei Jungs vor dem Haus auf die Straße gesetzt hätten. Anschließend hätten die Opfer Schutz bei ihren Eltern gesucht, die dann die Polizei verständigten. Laut Polizei waren die Jugendlichen schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, aus denen sie jedoch wieder entlassen werden konnten.

Gegen die Verdächtigen wird wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs ermittelt. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei noch keine Angaben. Die Kripo werte Spuren aus, befrage Zeugen und untersuche elektronische Speichermedien, hieß es.