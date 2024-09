Glückliches Fimpel-Debüt - Schalke atmet auf

Jakob Fimpel genoss die Wertschätzung der Fans im Gästeblock nach dem 2:1 (0:0)-Sieg der Schalker bei Preußen Münster am Samstagabend (28.09.2024). Sein erster Auftritt als Trainer im Profifußball war für den 35-Jährigen, bisher Coach der Schalker U23 in der Regionalliga West, anstrengend gewesen. "In den 90 Minuten ist es absolute Arbeit. Da rattert der Kopf die ganze Zeit, man ist ständig unter Spannung" , sagte Fimpel nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. "Jetzt kann man ein bisschen runterfahren."