Umzug durch Ukraine-Krieg - Donezk hofft auf viele Fans auf Schalke

Donezk muss kriegsbedingt umziehen

Donezk ist eigentlich die Hauptstadt der gleichnamigen Region im Südosten der Ukraine. Doch der Ort ist auch einer der zentralen Schauplätze des Krieges von Russland gegen die Ukraine und bereits seit vielen Jahren eine Krisenregion. Deshalb zog der Klub dort bereits 2014 weg. Seine Heimspiele trägt der Verein im Olympiastadion in Kiew aus.

Selbst das ist allerdings in Kriegszeiten nicht möglich. In der ukrainischen Liga, die trotz Krieges spielt, ist der Klub in die etwas sicherere Westukraine nach Lwiw weitergezogen. International sucht der Klub jedes Jahr Ausweichorte, da die UEFA eine Austragung in der Ukraine nicht zulässt und zudem keine Arena mit entsprechenden Standards zur Verfügung steht. 2022 noch in Warschau zu Gast, fiel die Wahl vergangene Spielzeit auf Hamburg, dieses Jahr auf Gelsenkirchen.