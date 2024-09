Erkenntnisse aus alten Büchern: BVB auf der Suche nach Stabilität

Gegen Celtic soll der zweite Sieg im zweiten Champions-League-Spiel her, dafür muss es jedoch hinten stimmen - in Umschaltverhalten und Zuordnung. "Es geht um kompaktes Verteidigen, mit Zweikämpfen und Verantwortung ", ordnete Sportdirektor Sebastian Kehl an, Geschäftsführer Lars Ricken sprach im ZDF-Sportstudio über sein Unverständnis: "Das überrascht mich schon, vor allem, weil wir in der Innenverteidigung top aufgestellt sind. " Doch selbst vier deutsche Nationalspieler im zentralen Defensivblock (Nico Schlotterbeck, Emre Can, Waldemar Anton und Groß) haben sich gegen Bochum, nicht gerade ein Team von Weltklasse, vorführen lassen.

Guirassy musste zur Rettung eilen, er machte zwei Tore selbst und erzwang den Foulelfmeter zum Ausgleich. Ohne ihn gäbe es in Dortmund wahrscheinlich erhebliche Unruhe.

Video starten, abbrechen mit Escape Dortmund blickt auf die nächste Runde WDR. . 03:48 Min. . Verfügbar bis 30.09.2025. WDR.

Erst Celtic, dann Real Madrid