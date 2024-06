Traditionsmetzgerei wird zur digitalen SB-Fleischerei

Am Tag vor der Schließung des Familienbetriebs ganz in der Nähe des Weltkulturerbes " Zollverein " steht Tochter Julia mit Mutter Monika an der Kasse. Julia – ansonsten nicht ins Geschäft mit eingebunden - hilft an diesem Tag ihren Eltern. Im Laden, den Julias Großvater Karl vor fast 90 Jahren gründete, knubbeln sich Kunden. " Die Bierknacker sind absolute Spitze", ist zu hören und: "Wo sollen wir jetzt Fleisch kaufen? "

Abschied von den Kunden fällt schwer

Während Chef Ulrich Ziegler (69) hinterm Verkaufsraum auch am vorletzten Tag Bestellungen entgegennimmt, sind Mutter und Tochter kurz davor, von ihren Gefühlen überwältigt zu werden – so viele Wünsche gehen über die Theke. "Uns von Kunden zu verabschieden, fällt schwer", sagt Monika Ziegler.

Chef Ulrich muss dann doch raus zum Händedrücken. "Uns tut das weh, dass wir das hier alles aufgeben müssen ", so der Metzgermeister hier in der dritten Generation in Essen-Stoppenberg. Unterdessen schneiden ein halbes Dutzend Verkäuferinnen Filets, scherzen mit den Kunden.

Übergabe an Betriebsleiter scheiterte

Volker Exner metzgert jetzt für den Selbstbedienungsladen

Doch einige Verkäuferinnen gehen bald in Rente. Bereits vor vier Jahren hatten Zieglers einen Fleischermeister eingestellt, um sich zurückzuziehen. Der sollte ausschließlich den Betrieb leiten, nicht selber metzgern. " Das hat nicht geklappt", berichtet eben dieser Betriebsleiter Volker Exner. Wir treffen den 57-Jährigen in der Schlachtküche. Ein wunderbarer Beruf sei das. Aber: es fehle Personal.

Hofladen führt jetzt SB-Metzgerei

Sein Chef Ulrich Ziegler hätte den Laden also endgültig schließen müssen, wenn sich nicht wenige Tage vor dem Aus eine Landmetzgerei aus dem benachbarten Mülheim an der Ruhr gemeldet hätte. " Von der haben wir bisher Geflügel bekommen. Jetzt werden sie unseren Laden hier im Haus als SB -Fleischerei weiterführen - digital", erzählt Ulrich Ziegler nicht ohne Stolz. Neben der beliebten Mettwurst soll es zum Beispiel auch Kartoffeln und Eier aus dem Mülheimer Hofladen geben.

Per QR-Code in den Verkaufsraum

Die SB-Landmetzgerei "Heißener Hof" kommt fast ohne Personal aus

Hofladen und Landmetzgerei in Mülheim führt Landwirt und Metzgermeister Johann Steineshoff. Er erklärt wie auf dem "Heißener Hof" ein komplett getrennter Selbstbedienung-Bereich funktioniert: Der Kunde registriert sich über die Webseite, kann per Handy und QR-Code in den Verkaufsraum. Dort wird die Ware automatisch gescannt und bargeldlos bezahlt.

Rezepte werden übernommen

Man komme nicht nur mit wenig Personal aus - "viele Kunden kaufen nur SB ein, weil sie für Grillfleisch weder Schlange stehen noch auf eine Ladenöffnung achten möchten ". Demnächst wird Metzgermeister Volker Exner dann mit den Rezepten der Zieglers bei seinem neuen Arbeitgeber Fleisch und Wurst machen.

Tochter studiert Kunstgeschichte

In den 50ern wurden die Rinder auf dem Schlachthof selbst ausgesucht

Die alten Stamm-Kunden in Stoppenberg werden die netten Verkäuferinnen aber wohl vermissen. " Wir waren ja hier wie ein Familie hier", s eufzt Tochter Julia. Sie promoviert übrigens gerade in Kunstgeschichte an der Ruhruniversität Bochum. Und auch darauf dürften ihre Eltern mit der Traditionsmetzgerei stolz sein.

