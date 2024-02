Hattinger bilden Menschenkette gegen "Montagstrommler"

An diesem Montagabend liegt in der Hattinger Innenstadt Spannung in der Luft: Über fünfzig Menschen haben sich am Bürgerzentrum "Holschentor" direkt neben der Stadtmauer und den Fachwerkhäusern der Altstadt versammelt. Einige tragen Mützen oder Schals in Regenbogen-Farben, andere dichte Regenmäntel, denn es will nicht aufhören zu schütten. Sie alle wissen: Gleich werden die "Montagstrommler" die Staße entlang kommen.

Ursprung in der Corona-Zeit

Die sind auch der Grund, warum sich die Menschen hier versammelt haben. Die sogenannten "Montagstrommler" sind eine Gruppe von Demonstranten, die seit über zwei Jahren trommelnd und mit Lautsprecherdurchsagen wöchentlich durch die Hattinger Innenstadt läuft. Ihren Ursprung fanden sie in der Corona-Zeit, als Gegner der Impf-Politik der Bundesregierung.

Dieses Thema hält sich bis heute in der Gruppe. Hinzu kamen weitere Themen: Als "Friedens-Demo" zieht die Gruppe seit Beginn des Ukraine-Kriegs los und äußert dabei massive Kritik an der Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung. Auch die Grünen sind ein Feindbild. Zudem würden Regierung und Medien eine "ideologische Gehirnwäsche" betreiben.

Aufgeheizte Stimmung Ende Januar: Montagstrommler treffen auf Gegendemonstranten

Eine Mischung aus klassischen Verschwörungstheoretikern, Querdenkern und zum Teil auch vom Staatsschutz beobachteten Rechtsextremen - so umschreiben Beobachter die Zusammensetzung der Gruppe, die mal nur mit zwanzig Menschen, dann aber auch in dreistelliger Personenzahl daher kommt. Längst nicht alle kommen aus Hattingen, die meisten aus dem Umkreis.

Aufgeheizte Stimmung bei Gegendemos

In den vergangenen Wochen hatte sich die Situation um die "Montagstrommler" zugespitzt: Es gab mehrere Gegendemos vom Bündnis "Hattingen für Vielfalt und Demokratie". Beide Seiten standen sich laut rufend, beziehungsweise trommelnd gegenüber.

Der Hattinger Bürgermeister Dirk Glaser

Eine aufgeheizte Stimmung, in der auch der Hattinger Bürgermeister Dirk Glaser mitprotestierte - und eine Anzeige kassierte. Eine Frau auf Seiten der Montagstrommler fühlte sich persönlich beleidigt, nachdem Glaser auf einer Demo sagte, er wolle "keine Nazis in Hattingen" , dies aber nach eigener Aussage allgemein und nicht auf die Frau bezogen meinte.

Gericht bestätigt Montagsdemonstrationen

Zuletzt waren die "Montagstrommler" zusätzlich zu den wöchentlichen Demos immer wieder in einem Autokorso durch die Stadt gefahren. Dabei gab es Lautsprecherdurchsagen, in denen "sofortige Neuwahlen ohne Wahlfälschung" gefordert wurden.

Vor wenigen Tagen scheiterte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises vor dem Verwaltungsgericht mit dem Antrag, zumindest die Lautstärke der Demos, also der Trommeln und Lautsprecherdurchsagen, zu verringern. Auch die Stadt Hattingen verweist immer wieder darauf, dass die Montagsdemos im Sinne der Demonstrationsfreiheit rechtens sind.