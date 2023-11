Zum hundersten Mal "Montagstrommler" - Dagegen will Hattingen Zeichen für Demokratie setzen

"Hattingen entwickelt sich mehr und mehr zu einem Hotspot für 'Schwurbler', Faschisten und weitere Demokratiefeinde" , schreiben die Verantwortlichen des Hattinger Jugendparlaments. "Wir möchten verhindern, dass wir uns an die, mittlerweile gefestigte, rechte Struktur, welcher auch Rechtsextremisten und Neo-Nazis angehören, gewöhnen. Daher ist es Zeit, Widerstand zu zeigen!"

Von einer gefestigten Struktur kann man bei den "Montagstrommlern" in der Tat reden: Die hundertste Woche in Folge werden an diesem Montag mehrere Dutzend Menschen durch die Hattinger Innenstadt laufen. Mit lauten Trommeln, Lautsprechern und Plakaten, auf denen unter anderem Parolen gegen die Poltik der Grünen oder die Ukraine-Unterstützung der Bundesregierung stehen.

Staatsschutz hat Gruppe im Blick

Unter dem Motto "Hattinger für Frieden" sind die Trommler unterwegs

Offiziell gibt sich die Hattinger Demo das Label einer "Friedens-Demo" . Doch viele Kritiker bezeichnen sie als aggressiv im Ton, sowohl auf der Straße als auch in den sozialen Medien. Auch der Staatsschutz bestätigt dem WDR , einige Mitglieder und Telegram-Posts der Gruppe im Blick zu haben. Zeitgleich habe es in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen gegeben, unter anderem wegen des Zeigens verfasssungsfeindlicher Symbole.

Seit Monaten gibt es auch immer wieder Protest gegen die "Trommler". Auf parallel laufenden Gegendemos in den vergangenen Wochen taten Hattinger ihren Unmut kund. "Die Parolen, mit denen die hier teilweise durch Stadt gezogen wird, sind nicht mehr durch die Meinungsfreiheit gedeckt" , sagte eine Teilnehmerin dabei. "Das ist schon Aufhetzen und einfach nur Hass schüren.“

Bürgermeister: "Werden in ein falsches Licht gerückt"

Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser

Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser betont, dass das er jede Form von Gegenprotest unterstützt, sieht aber die Versammlungen der "Montagstrommler" durch das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit gedeckt. "Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut" , so Glaser, der aber gleichzeitig betont: "Wir werden in ein falsches Licht gerückt. Die große Mehrheit der 'Montagstrommler' kommt von außerhalb und nutzt unsere schöne Stadt, um so zu tun, als seien sie Hattinger.“

Und in der Tat: Beobachter der Szene bestätigen, dass der Anteil von Hattingern in der Gruppe eher gering ist. Einige Teilnehmer kämen aus dem Bergischen Land und gehören einer Gruppe namens "Corona-Rebellen" an. Weitere teilweise in der Szene bekannte Leute kämen aus anderen Teilen des Ruhrgebiets.