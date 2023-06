Kulturfestival: Mehr als 200.000 Besucher bei Extraschicht erwartet

Spektakuläre Lichtshows, Musik vor Zechenkulisse, Steam Punk im Bergbaumuseum, Lichtblitze einer Tesla-Spule im Umspannwerk Recklinghausen und Führungen durch eine Zechensiedlung: Alles ist vorbereitet für einen besonderen Abend bei der Extraschicht 2023.

Kultur an 44 Spielorten

An 44 Spielorten zwischen Zeche Rheinpreußen in Moers und CerativRevier Heinrich Robert in Hamm haben die Macher ein besonderes Programm mit viel Kunst und Kultur vorbereitet und sind wie Wiebke Büsch vom Bergbaumuseum in Bochum ganz gespannt, wie das bei den Besuchern ankommt: "Riesig ist die Vorfreude auf die Extraschicht, es gibt ein buntes Programm, das Publikum geht von 4 bis 84 und das gemeinsame Erleben steht im Mittelpunkt."

Eintauchen in phantastische Welten

Am Bergbaumuseum in Bochum steht die Nacht im Zeichen von Jules Verne. Besucher können dort in phantastische Welten abtauchen. Kein Museumsalltag für Wiebke Büsch: "Man ist schon unter Strom mit den ganzen Vorbereitungen. Man hat ja eine ganz andere Wegführung im Museum, weil man viel mehr Menschen in viel kürzerer Zeit durchs Haus leiten muss. Man hat ganz andere Fragen. Also es ist wirklich Anspannung, aber eine schöne, und am Ende weiß man immer um 2 Uhr, was man gemacht hat."

Dauerbrenner und Rückkehrer

Besonders an der Extraschicht ist nicht nur, dass sich die Spielorte in der Nacht von einer ganz ungewöhnlichen Seite zeigen, auch die Breite des Angebots ist einmalig. Viele der Spielorte sind echte Dauerbrenner wie etwa Zeche Zollverein in Essen, die Jahrhunderthalle in Bochum oder Zeche Zollern in Dortmund.