Eigentlich sollte Greta Thunberg am Mittwoch ins Pro-Palästina-Camp an der TU Dortmund kommen. Dazu hatte die Aktivistengruppe "Students for Palestine" sie eingeladen. Jetzt haben die Aktivisten aus Dortmund ihren Plan geändert.

Besuch per Videokonferenz geplant

Am Dienstag schrieb die Gruppe: "Wir wollten sehr gerne, dass Greta am Mittwoch persönlich kommt, müssen aber nun verkünden, dass es Stand jetzt nicht möglich ist."