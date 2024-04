Razzia: Jugendliche posten Schusswaffen auf Instagram

Bereits am Mittwoch durchkämmten Beamte Objekte in Alt-Oberhausen, im Stadtteil Dümpten sowie in Duisburg-Hochfeld. Dabei fanden sie eine so genannte Anscheinwaffe. Es handelt es sich um eine Soft-Air-Pistole. Sie sieht aus wie eine echte Schusswaffe, die aber keine lebensgefährlichen Verletzungen verursachen kann.

Jugendbande seit längerer Zeit aktiv

Die Jugendlichen sind schon lange im Visier der Polizei in Oberhausen. Seit vielen Monaten verbreiten sie Angst und Schrecken in der Oberhausener Innenstadt bei Passanten und Ladeninhabern. Die Polizei ermittelt wegen zahlreicher Straftaten, unter anderem wegen Beleidigungen und Bedrohungen.

Die Ermittler haben nach eigener Aussage dabei nicht nur die Taten auf der Straße im Blick, sondern beobachten sie auch in den sozialen Medien.

