Grüne Ministerin Paul verkündet Start der Bezahlkarte

An diesem Dienstag erhalten die ersten Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen die Bezahlkarte. Die sogenannte SocialCard geht zunächst in fünf Landeseinrichtungen (je eine pro Regierungsbezirk) an den Start. Danach soll die Bezahlkarte binnen drei Monaten über das Landessystem in den weiteren derzeit 50 Einrichtungen eingeführt werden.

Ab dem zweiten Quartal soll die Bezahlkarte dann auch in Städten und Gemeinden zum Einsatz kommen. Kommunen können aber mit einer "Opt-Out-Regel" entscheiden, dass sie auf die Karte verzichten. Sie können dann weiter Geld- und Sachleistungen oder Wertgutscheine ausgeben.

"Für mich ist wichtig, dass gerade Familien auch weiterhin Bargeld zur Verfügung haben, um beispielsweise Kinderkleidung auf Flohmärkten günstiger kaufen zu können, wo eine Kartenzahlung in der Regel nicht möglich ist" , sagte Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) am Dienstag.

Länder setzen auf Visa

Die Bezahlkarte ist den Angaben zufolge eine guthabenbasierte Debitkarte. Sie gibt es auch als Smartphone-App. Kartenanbieter ist Visa. Eingesetzt werden kann sie deutschlandweit im stationären Einzelhandel und im Onlinehandel - überall dort, wo Visa akzeptiert wird. Bis zu einem maximal verfügbaren Betrag von 50 Euro pro Monat, der gleichermaßen für Kinder und Erwachsene gilt, kann auch Bargeld abgehoben werden.