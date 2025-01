" Das Ordnungsamt in Bottrop, guten Tag! Haben Sie schon von unserer neuen Verordnung gehört? " Clarissa Cicero vom Bottroper Ordnungsamt ist in einer städtischen Parkanlage unterwegs und spricht Günther Prießnitz an, der gerade mit seinem Hund unterwegs ist. " Nein ", sagt er. " Jeder Hundebesitzer muss ab jetzt mindestens einen Hundekotbeutel dabei haben ", erklärt Cicero. Mit einem breiten Grinsen holt Prießnitz eine ganze Rolle mit Beuteln hervor: " Reicht das? "

Bußgelder bis zu 1.000 Euro möglich

Die Ordnungsamtsmitarbeiterin lacht ebenfalls und ist zufrieden. " Es gab keinen einzigen Rundgang, bei dem ich nicht in Hundekot getreten bin ", sagt Cicero. " Das ist nicht schön. Das riecht dann natürlich auch. " Während im Dezember das Bottroper Ordnungsamt noch informiert hat über die neue Verordnung, ist sie jetzt zum neuen Jahr gültig.

Bis zu 1.000 Euro sind möglich – allerdings nur in ganz extremen Fällen. Das normale Bußgeld liegt bei 55 Euro und soll Hundehalter, die sonst keinen Kotbeutel benutzen, abschrecken. Die Stadt hofft, so etwas gegen Haufen auf Gehwegen und Wiesen tun zu können.

Viel Zuspruch trotz Kritik

Doch nicht alle Hundehalter in Bottrop finden das in Ordnung. Sie kritisieren, dass eine Geldstrafe nicht der richtig Weg sei, um das Problem in den Griff zu bekommen. Andere finden, die Geldstrafe sei zu hoch.

Trotzdem gibt es viel Zuspruch für die neue Regel. Die allermeisten, die Clarissa Cicero bei ihrem Rundgang heute trifft, haben die Beutel dabei. Auch ansonsten seien die Bottroper recht regeltreu, sagt sie.

