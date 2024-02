Gesucht: der beste Hirschrufer auf der "Jagd & Hund"

Sie röhren, schrecken, mahnen und klagen. 15 Teilnehmer aus sieben Bundesländern machen die verschiedenen Geräusche von Hirschen nach. Sie zu erlernen, ist nicht so einfach. Und deshalb bewertet die Jury an diesem Freitag bei der Meisterschaft der Hirschrufer, wer es am besten macht.

Hirschrufe schwer zu erlernen

Das Nachahmen von Tierstimmen gehört zum Handwerk von Jägern. Sie locken so Tiere an - in der Regel, um sie zu erlegen. Die Lautäußerungen eines Hirsches variieren je nach Alter, Gemütsverfassung und Phase der Brunft.

Hilfsmittel sind beim Hirschrufen erlaubt

Die Teilnehmenden dürfen bestimmte Hilfsmittel - wie etwa ein Ochsenhorn - zur Hilfe nehmen, um den Klang zu verstärken. Die drei Hirschrufer mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für die Europameisterschaft im Mai in Polen.