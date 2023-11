Klimaschutz: Schüler pflanzen Tiny Forest in Herten

Meral setzt energisch einen Fuß auf den Spaten und versucht durch den widerspenstigen Boden zu kommen. Die Achtklässlerin und und weitere Schüler der Rosa-Parks-Gesamtschule in Herten haben sich für heute einiges vorgenommen. Auf dem Gelände vor der Sporthalle soll ein sogenannter Tiny Forest, also ein Mikrowald entstehen.

Harte Arbeit bei frischen Temperaturen

Es ist ziemlich frisch an diesem Morgen. Wer mal kurz an einer Stelle still steht, bekommt schnell kalte Füße. Darauf haben sich aber alle vorbereitet, erzählt die 14-Jährige lachend. " Wir haben uns extra warm angezogen. Mit Thermo-Unterwäsche, Strumpfhosen und so weiter. "

Loch für Loch pflanzt Meral Bäume in den Miniwald.

Auf dem kleinen Feld vor der Sporthalle haben die Schülerinnen und Schüler mit Zollstöcken einzelne Felder markiert, um darin immer mehrere Löcher für die Bäume zu graben. Die jungen Pflanzen, darunter zum Beispiel Eiche, Erle, Ahorn oder Wildkirsche, liegen in kleinen Haufen rund um das Feld verteilt.

Gerade hat sich Meral eine Buche für das nächste Pflanzloch ausgesucht. Ihr ist der Tiny Forest ein wichtiges Anliegen, schließlich soll der Miniwald einen Beitrag zum Klima leisten und für mehr Bäume in der Stadt sorgen. " Ich interessiere mich sehr für die Natur", erzählt die Schülerin. "Ich baue zum Beispiel auch mit meinem Opa eigenes Gemüse an. "

Erle, Buche oder Wildapfel: Der Tiny Forest soll mit heimischen Sorten bepflanzt werden

Der Tiny Forest wurde von den Schülerinnen und Schülern von langer Hand geplant. Schon die Achtklässler im Vorjahr hatten das Projekt angeschoben. Damals gab es zunächst Gespräche mit der Stadt. Im Vorfeld musste aber auch viel recherchiert werden, erzählen Medine, Lana und Leandra aus der neunten Klasse. Sie dürfen die Achtklässler heute bei dem Projekt noch einmal unterstützen.

Viel Planungsarbeit im Vorfeld