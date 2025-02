Ein 28-jähriger Mann aus Niedersachsen wurde am 7. Juni 2023 in eine perfide Falle gelockt: Über eine Chat-Plattform hatte er sich mit einer Frau verabredet, doch am Treffpunkt in einer Schrebergartenkolonie nahe dem Dortmunder Westfalenstadion wurde er überfallen.

Massive Gewalt bei Überfall

Die Täter schlugen auf den ahnungslosen Mann ein, raubten ihm Bargeld und sein Handy. Als das Opfer versuchte, seine Wertsachen zurückzubekommen, eskalierte die Situation. Einer der Täter griff zum Hammer und schlug mehrfach mit voller Wucht auf den Kopf des 28-Jährigen ein. Die Gewalt war so massiv, dass nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Teil der Schädelplatte herausbrach. Nur eine Notoperation rettete dem schwer verletzten Mann das Leben.

Durchbruch nach TV-Fahndung

Monatelang tappten die Ermittler im Dunkeln, bis die ZDF -Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" den Fall bundesweit ausstrahlte. Bereits einen Tag später stellte sich ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Schwerte der Polizei.

Zwei Tage später nahmen Zivilbeamte später drei weitere Verdächtige fest. Alle sind 18 Jahre alt und stammen aus Dortmund. Der Haupttäter, der mit dem Hammer auf das Opfer einschlug, wurde wegen versuchten Mordes verhaftet.

Ein Polizeischüler unter den Verdächtigen

Besonders brisant: Einer der mutmaßlichen Täter ist selbst Polizeianwärter in Nordrhein-Westfalen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Dortmund. Polizeipräsident Gregor Lange äußerte sich dazu in einer Pressemitteilung:

"Nachdem bekannt wurde, dass es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen Polizeibeamten in Ausbildung handelt, habe ich die sofortige Enthebung vom Dienst bis zur vollständigen Aufklärung angeordnet. Eins ist klar: Straftäter haben bei der Polizei nichts zu suchen."

Untersuchungshaft für mutmaßlichen Haupttäter