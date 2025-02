Im September 2024 stellten Ermittler den jahrzehntealten Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" vor. Dort kam auch ein Brief zur Sprache, den ein anonymer Verfasser an die TV -Redaktion, das Bayrische Landeskriminalamt und die Bonner Polizei verschickt hatte.

Im Brief erwähnt der anonyme Verfasser, dass ein naher Verwandter von ihm " Detailwissen zum Täter und zum Tathergang gehabt haben muss ". Der mutmaßliche Täter soll demnach ein langjähriger Freund des Verwandten gewesen sein. Kurz vor seinem Tod habe der Verwandte dem anonymen Verfasser seine Mitwisserschaft gebeichtet.

Anonymer Schreiber will Namen des Täters kennen

Die anonyme Person kündigt im Brief an, dass sie den Namen des mutmaßlichen Täters kenne und auch ein Foto aus dem Jahr vor der Tat besitze. Sobald sie sicher sein könne, niemanden zu Unrecht zu beschuldigen, werde sie ihr Wissen " weiter offenbaren und vor allem konkretisieren ". Danach meldete sich der anonyme Schreiber jedoch nie wieder bei der Polizei.

Die Bonner Ermittler haben den Brief hier veröffentlicht. Sie bitten um Hinweise zu dem Inhalt oder seinem Verfasser.

War der Mord eine Verwechslung?

Das Schriftstück enthält detailreiche Angaben zum Tatort und zum Auto des mutmaßlichen Täters. So soll dieser auf der Beifahrerseite den Türöffner ausgebaut oder deaktiviert haben. Das und die Wahl des Tatorts - ein abgelegener Waldparkplatz - lasse auf eine geplante Tat schließen, so der anonyme Schreiber.

Erst durch die Berichterstattungen von Lokalzeitungen habe er eine Verbindung zu den Schilderungen seines Verwandten herstellen können, schreibt der anonyme Verfasser des Briefs. Womöglich könne es sich auch um eine verhängnisvolle Verwechslung gehandelt haben - denn die Ehefrau des Verwandten und die getötete Claudia Wilbert sähen sich zum Verwechseln ähnlich. Womöglich habe sich der Täter an seinem langjährigen Freund rächen wollen.

Täter könnte helles Auto gefahren haben

Die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert war am 30. März 1979 an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren gefunden worden.

Zuletzt war das Opfer am Abend des 28.03.1979 um 22:10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie sie zu einem bislang unbekannten jungen Mann in einen hellfarbenen PKW gestiegen war. Der Verdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Das Fahrzeug - vermutlich ein Renault - sei mit Euskirchener Kennzeichen unterwegs gewesen.

