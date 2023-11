Giftgas und Molotow-Cocktails - Was hatte Maan D. noch vor?

Was hatte Maan D. noch vor?

Im Prozess gegen den Syrer Maan D., der sich selbst als IS -Mitglied bezeichnet und einen Mord, sowie eine Messerattacke mit vier Opfern in einem Duisburger Fitnessstudio gestanden hat, sind im Prozess weitere Details an die Öffentlichkeit gekommen. Bei der Durchsuchung von Maan D.s Wohnung hat die Polizei neben verschiedenen Messern und DNA -Spuren der Opfer handschriftliche Notizen in arabischer Sprache gefunden. Dabei handle es sich laut Ermittlungen um Anleitungen zur Herstellung von Giftgasbomben und Molotow-Cocktails, wie sie in IS -Kreisen kursieren, sagte eine Polizistin aus.

Der mutmaßliche IS-Terrorist Maan D.

Weitere Chats und Zeugenbefragungen hätten ergeben, dass sich der Angeklagte in Syrien dem bewaffneten IS -Kampf habe anschließen wollen. Maan D. habe Freunden gegenüber geäußert, dass selbst die Führer der Moscheen in Deutschland Ungläubige seien.

Reise zum IS?

Einen bereits gebuchten Flug in die Türkei habe der Angeklagte nicht angetreten. Die geplante Reise hätte im gleichen Zeitraum wie die Taten stattfinden sollen. Ob es einen Zusammenhang dieser Pläne zu dem Mord an Irfan D. und der Attacke auf das Fitnessstudio gegeben hat, ging aus der Befragung nicht hervor.

Die Umstände des Mordes an Irfan D.

Am Abend des 8.4.2023 trafen sich fünf Jugendfreunde aus Duisburg-Wahneimerort in der Duisburger Altstadt, um Geburtstag zu feiern. Der Umtrunk begann im Büro eines heute geladenen Zeugen und wurde nach draußen verlegt – weil man mal austreten musste und es ziemlich laut und eng geworden war, sagen die Freunde übereinstimmend aus. Noch ein-zwei Getränke, dann habe man sich eigentlich ein Taxi nach Hause nehmen wollen. Irfan D. hätte sich kurz von der Gruppe entfernt, um auszutreten und Zigaretten zu besorgen. So genau hatte keiner hingehört. Was dann passierte, hatten sie nicht ahnen können.

Emotionale Zeugenaussagen