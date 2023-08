Keine Besserung: Im Gastgewerbe fehlt Personal

Besonders betroffen sind demnach Hotelbetriebe. Hier können 42,8 Prozent der offenen Stellen nicht mit qualifiziertem Personal besetzt werden. In der Gastronomie sind es 40,1 Prozent. Am größten ist die Lücke in der Küche. Bundesweit fehlen 7.555 Köchinnen und Köche.

Beschäftigte kehren Gastronomie den Rücken

Als Ursache für den Personalmangel macht die Studie insbesondere die Corona-Pandemie verantwortlich. Viele Beschäftigte hätten im Zuge der Pandemie der Hotel- und Gaststättenbranche den Rücken gekehrt. Gleichzeitig gehe die Zahl der Quereinsteiger aus anderen Branchen zurück.

Erschwert wird die Situation durch einen schwachen Ausbildungsmarkt. Eine Entlastung durch neue Auszubildenede, ist der Studie zufolge nicht zu erwarten. Im Gastgewerbe sei es seit Jahren schwierig, die angebotenenen Ausbildungsplätze zu besetzen.

Betriebe müssen Arbeitsbedingungen verbessern

Um das Problem der fehlenden Fachkräfte in den Griff zu bekommen, sehen die Studienmacher vor allem die Hotels und Gaststätten in der Pflicht. Die Betriebe müssten die Attrativität der Berufe steigern, in dem sie mit Beschäftigungssicherheit, beruflichen Perspektiven und einer guten Work-Life-Balance um Personal werben.

Auch die nachträgliche Qualifizierung von Hilfskräften könne die Situation der Branche verbessern. Genauso wie das Rekrutieren ausländischer Fachkräfte.