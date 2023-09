50 Jahre Ruhrgütebericht: Fluss "deutlich sauberer"

Trinkwasser für 4,6 Millionen Menschen

Der Ruhrgütebericht fasst jedes Jahr den Zustand der Ruhr zusammen. In diesem Jahr sind es mehr als 250 Seiten mit Zahlen, Daten und Fakten aus fünf Jahrzehnten und den Schwerpunkten des Ruhrverbandes.

So sank der Cadmium-Gehalt laut Bericht von 1983 bis 1993 um 90 Prozent, im Folge-Jahrzehnt ging die Belastung mit Schwermetallen deutlich zurück. Auch weil in diesem Zeitraum 1,6 Milliarden Euro in den Ausbau der Kläranlagen investiert wurde.

Mit Solar- und Wasserkraft gegen den Klimawandel

Neue Badestelle in Mülheim an der Ruhr freigegeben

Dass sich die Wasserqualität der Ruhr mittlerweile stark verbessert hat, zeigt sich auch dadurch, dass man heute an einigen Stellen wieder schwimmen kann. Seit 2017 gibt es eine Badestelle an der Ruhr in Essen, seit letztem Sommer kann man sich auch an den Ruhrwiesen in Bochum-Dahlhausen abkühlen und in diesem Jahr ist in Mülheim eine weitere Badestelle dazugekommen.