Neue Badestelle in Mülheim: Sicher Schwimmen in der Ruhr

DLRG bietet Schwimmkurse in der Ruhr an

Die DLRG in Mülheim gab heute bekannt, dass sie an der Badestelle in Mülheim Schwimmkurse anbieten will. Damit will sie Kindern und Jugendlichen demonstrieren, dass Schwimmen in einem Freigewässer anders ist als in einem Schwimmbad. Vor allem wegen der Fließgeschwindigkeit und der Strömungsverhältnisse sieht die DLRG Gefahrenpotenziale.

