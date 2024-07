Freiwillige Feuerwehr Oberhausen: Wachen platzen aus allen Nähten

In den Wachen der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen-Mitte und -Süd ist es eng geworden. Sehr eng. Damals waren die Gebäude jeweils nur für maximal 20 Einsatzkräfte ausgelegt - ausschließlich männliche. Heute arbeiten dort fast doppelt so viele ehrenamtliche Mitarbeiter: Frauen und Männer zusammen. Das bringt Probleme.

Getrenntes Umziehen ist ein Problem

Es fehlt zum Beispiel an getrennten Umkleiden, Duschen und Toiletten für Frauen und Männer. So müssen sich Einsatzkräfte zum Teil in der Fahrzeughalle umziehen. Auch der Schulungsraum ist mittlerweile deutlich zu klein und Räume für die Freiwillige Jugendfeuerwehr gibt es gar nicht. Die Stadt Oberhausen spricht davon, dass sie den hochmotivierten ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht länger die veralteten Wachen zumuten will und hat eine Übergangslösung gefunden.

Container-Lösung soll kommen

Nun soll eine Art Container auf dem Gelände vor den alten Wachen aufgebaut werden. Dabei handelt es sich um sogenannte Raumzellengebäude. Auf zwei Etagen sollen dann separate Umkleide-, Dusch- und Toilettenbereiche zur Verfügung stehen. Außerdem ein Büro, eine Küche und Schulungsräume. Das alles kostet rund 1,7 Millionen Euro. Innerhalb weniger Monate sollen die Gebäude stehen und spätestens zu Beginn 2025 bezugsfertig sein.