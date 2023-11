Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in der Nähe des Flugplatzes "Schwarze Heide". Rettungskräfte fanden das mit zwei Insassen besetzte Kleinflugzeug in einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hünxe. Nach Angaben der Feuerwehr Bottrop war das Kleinflugzeug durch den Absturz in mehrere Teile zerbrochen.

Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos

Ein Insasse starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Eine weitere schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte suchten die Unfallstelle weitläufig ab, um auszuschließen, dass noch weitere Personen bei dem Absturz verletzt wurden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Polizei in Wesel sagte, dass die Ermittlungen noch andauern.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 60 Einsatzkräften im Einsatz. Da die genaue Lage der Einsatzstelle zunächst unklar war, wurde auch die Feuerwehr Dinslaken alarmiert.