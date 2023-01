Fleischer in Essen verkauft Nutria-Ragout

So auch die Nutrias, die er in Schermbeck an einem Gelände eines Landwirts jagt. Die Nutrias sorgen dort für Probleme. Unter anderem sorgen ihre Höhlen für Einsturzgefahr und sind somit auch für ein Gesundheitsrisiko für Pferde.

Ein Nutria im Wasser.

Die in Schermbeck erlegten Tiere verarbeitet Jürgen Bickert in seiner Fleischerei in Essen-Schönebeck unter anderem zu Nutria-Ragout. Die Idee kam ihm bei einer kalten Gänsejagd in deren Anschluss er ein warmes Gulasch für "die Jungs" kochte – aus Nutriafleisch.

Mutti-Test

Den Kunden schmeckt's.

Den obligatorischen Härtetest musste das Gericht bei seiner Mutter bestehen: "Meine größte Kritikerin" , wie er lachend sagt. " Wenn Mutti sagt ist gut, dann ist gut! " Sowohl Jagd-Kollegen als auch Mutti waren überzeugt vom Nutria-Ragout.

Der Trick vom Fleischer: Erst servieren und probieren lassen und dann im Anschluss verraten um was für ein Fleisch es sich handelt. "Rind!" , da ist sichein Kunde der Fleischerei Bickert sicher. Gemeinsam mit dem Fleischer-Meister steht er vor dem Laden und probiert.

Klingt komisch, schmeckt aber nicht so

So sieht es aus, das Nutria-Ragout.

Der Kunde schaut nicht schlecht, als er erfährt, dass er gerade Nutria-Fleisch verzehrt hat. Es schmeckt ihm aber sichtlich. Bickert beschreibt den Geschmack als "positiv enttäuschend" . Soll heißen: lecker, aber nicht ungewöhnlich.

Bei seinen Kundinnen und Kunden kommt das Ragout gut an. Laut Metzgermeister greifen diese wohl hauptsächlich zu, um mal etwas Neues zu probieren. Und vielleicht schmeckt es ja sogar.

