Oberhausen: Feuerworkshop für Kinder und Erwachsene

Max ist sieben Jahre und kommt aus Mülheim. Er mag Abenteuer und hat totalen Spaß beim Feuerworkshop. Angst hat er vor dem Feuer nicht.

Wir machen hier total coole Sachen: Fackeln anmachen, wie ich sie richtig halte, damit sie im Wind nicht ausgeht. Das habe ich vorher nicht gewusst. Max Peter aus Mülheim

Es geht beim Feuerworkshop nicht nur um den Spaß. Besonders geht es um Verantwortung und Sicherheit. Die Teilnehmer haben gelernt, wie sie die Angst, aber nicht den Respekt vor dem Feuer verlieren. Und zwar hautnah. Ein Feuerlöscher war zur Sicherheit auch dabei.

Experimente und Spektakel

Der Workshop soll die Angst vor dem Feuer nehmen.

Mit Fackel sind die Teilnehmer eine kleine Strecke gelaufen, dabei mussten sie auf den starken Wind achten, damit sie niemanden gefährden. Wichtig war dabei Kleidung aus Baumwolle ohne Polyester, um zu verhindern, dass es brennt. Es ging um verschiedene Techniken: Wie gehe ich mit einer Löschdecke um, wie mache ich das perfekte Lagerfeuer - auch mit Blick auf die Umwelt.

Till Goertz ist gelernter Feuerpädagoge und hat den Workshop geleitet. Er tritt auch als Feuerkünstler auf, zum Beispiel bei Hochzeiten. Bei dem Workshop in Oberhausen hier will er die Sorgen nehmen und den richtigen Umgang vermitteln. So würden die Teilnehmer später auch besser mit Kerzen umgehen.

Das Wichtigste ist, dass die Teilnehmer hier in Situationen geführt werden, in denen sie eigentlich zurückschrecken würden. Aber hier werden sie lernen, dass sie es doch können. Und das hilft in Situationen, wo es brennt, nicht in Panik zu verfallen. Till Goertz ist ausgebildet vom Feuerpädagogik e.V. Dortmund und vermittelt sein Wissen

Ein Workshop im Ferienprogramm

Teilnehmer beim Feuerworkshop in Oberhausen.

Organisiert hat den Feuerworkshop der Regionalverband Ruhr zusammen mit dem Verein für Feuerpädagogik aus Dortmund. Auch wenn diesmal nur drei junge Teilnehmer dabei waren, soll es in den Herbstferien wieder einen Feuerworkshop im Haus Ripshorst in Oberhausen geben. Dann zum Thema "Feuer und Kochen". Und das gute für die wenigen Teilnehmer war diesmal: sie konnten mehr lernen als in einer großen Gruppe.

