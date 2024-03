Spezial-Schrottpresse für Rettungskräfte: Feuerwehr Essen trainiert mit neuem Crash-Simulator

Oft bleibt Rettungskräften nur wenig Zeit, Verletzte zu befreien, die bei schweren Verkehrsunfällen in ihren Autowracks eingeklemmt wurden. Bisher konnten die Feuerwehren das nur an Autos von Schrottplätzen üben. Meistens ist bei diesen aber die Karosserie noch intakt.

Realitische Unfallsituationen

So sieht die Spezial-Schrottpresse der Essener Feuerwehr aus.

Jetzt hat die Feuerwehr Essen als erste Feuerwehr bundesweit eine neue Spezialpresse, mit der sie Fahrzeuge auf alle möglichen Art und Weisen eindrücken kann. So sollen Unfallsituationen so realistisch wie möglich nachgestellt werden.

Befreit werden in dem Training Dummys. Beim Vorstellungstermin der neuen Spezialpresse übten ausschließlich Feuerwehranwärter die richtige Vorgehensweise. In Zukunft sollen aber alle Einsatzkräfte an Autowracks trainieren, die von der Spezial-Presse bearbeitet wurden.

Unsere Quellen:

WDR-Reporter vor Ort

Feuerwehr Essen

Über dieses Thema berichtet der WDR am 22.03.24 auch im Radio auf WDR2 in der Lokalzeit Rhein/Ruhr und im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr.