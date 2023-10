Für Philipp Exner ist es längst nicht der erste Rekord. Der 45-jährige Fallschirmspringer hat schon über 8.000 Sprünge hinter sich und vor zwei Jahren schon mal einen Rekord zusammen mit seiner Formation aufgestellt.

Diesmal ist es anders: 17 Fallschirmspringer der Fallschirmfreunde in Marl, zwei Figuren und alles am Nachthimmel im Dunkeln mit viel LED -Beleuchtung und sogar Pyrotechnik. Philipp Exner selbst ist nicht Teil davon, er wird währenddessen filmen. Das ist wichtig, um später zu beurteilen, ob es geklappt hat.

Vorbereitung ist alles

Seit 15 Uhr sind die Springer am Flugplatz in Marl und trainieren. Bei Kaffee und Kuchen ist die Stimmung ausgelassen. Am Nachmittag wird aber klar: Das Wetter ist noch nicht perfekt, es darf keine Wolken geben. " Das Wetter muss auf jeden Fall noch etwas besser werden, so wie im Training können wir später nicht springen," so Exner.

LED-Kabel und Pyrotechnik werden vorher angezogen

Um 19 Uhr steht fest: Der erste Versuch klappt wie geplant um 20 Uhr. Die Springer sind in der Halle und bereiten sich vor. Philipp Exner hat das Team für den Rekordversuch zusammengestellt. Eine der Springerinnen im Team für den Rekordversuch ist Claire. Und während Exner alles andere als aufgeregt ist, steigt bei der 28-Jährigen mit jedem neuen LED - Schlauch die Anspannung.

"Zwei LED-Kabel, LED am Gurtzeug, eine Taschenlampe am Bein, das sind so extra Dinge, natürlich kommt dazu noch der Fallschirm, ein Höhenmesser und was wir eben immer dabei haben.“ Die Liste ist lang. Obwohl die 28-Jährige selbst schon über 2000 Sprünge hinter sich hat, ist auch für sie der Sprung im Dunkeln neu.

"Man sieht eben nicht, wo man hinspringt, alles ist dunkel, das ist schon etwas besonderes." Fallschirmspringerin Claire, 28 Jahre

Flug dauert eine halbe Stunde

Bis alle Fallschirmspringer ihre Ausrüstung tragen dauert es fast eine Stunde. Drumherum stehen Freunde, Familie und Vereinsmitglieder und drücken die Daumen, feuern an. Gegen 20 Uhr werden die meisten nochmal gedrückt. Kurze Lagebesprechung und nochmal die Formation durchgegangen: Jetzt geht es los.

Alle sind im Flugzeug

Die 17 Fallschirmspringer und zwei filmende Springer verlassen unter U2´s Beautiful Day die Flugzeughalle und gehen auf das Rollfeld. Jetzt kommt die eigentliche Aufgabe: Alle Springer ins Flugzeug quetschen, das auf den ersten Blick zu klein wirkt. An der Tür klatscht die extra aus Berlin bestellte Schiedsrichterin nochmal alle einzeln ab.

Viele Menschen sind extra nach Marl gekommen

Eine halbe Stunde dauert es fast bis die ersten kleinen, leuchtenden Punkte am Himmel zu sehen sind. Fast 1000 Menschen sind nach Marl gekommen, um den Rekordversuch zu sehen. Darunter sind auch Tim und Maren aus Wanne-Eickel. Das Paar hat erst eine Stunde vorher davon erfahren und ist direkt losgefahren. " Eigentlich sind wir schon ein bisschen pyromanisch veranlagt“ , sagt Maren und lacht.

"Wie ein Feuerball“

Nach einigen tausend Metern zündet auch schon die Pyrotechnik: " Wie ein leuchtender Feuerball“ sieht die Formation aus bis sich langsam die Fallschirme öffnen und alle jubeln. "Es war total aufregend“ , sagt Claire hinterher. " Es ist echt beeindruckend, wenn man da mitmachen darf.“

"Diese ganzen Eindrücke, diese Bilder in der Luft und auch als die Pyrotechnik gestartet hat, da wurde es nochmal richtig hell, man riecht das dann auch im Freifall." Fallschirmspringerin Claire, 28 Jahre