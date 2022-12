Essener Weihnachtsmarkt der beste Europas?

Es duftet nach gebrannten Mandeln oder süßem Teig, nach Grill oder Fritteuse. Die Glühweintassen dampfen bei den niedrigen Temperaturen und die Menschen schlendern ganz gemütlich durch die Gassen auf dem Essener Kennedyplatz unter dem traditionellen Lichternetz. Auch in anderen Bereichen der Innenstadt schauen sich die Gäste die insgesamt rund 170 Stände an - Riesenrad und Karussells inklusive. Genau dieses Zusammenspiel ist jetzt für einen europaweiten Preis nominiert.

Händler zur Nominierung: " Erfüllt mich mit Stolz "

Das freut auch die Händler, zum Beispiel David Grzelak: " Es erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz ". Er ist zum ersten Mal auf dem Essener Markt und sorgt mit seinem Stand für einige erstaunte Gesichter. Viele Leute wollen wissen, was genau die sogenannten "Bierkissen" können: " Tassen wärmen und Bierflaschen kühlen ", erklärt der Fröndenberger.

Die Händler auf dem Essener Weihnachtsmarkt freuen sich über die Nominierung

Ein paar Meter weiter stehen Menschen in der Schlange, sie warten auf die Poffertjes von Vanessa Broel aus Mülheim: " Die haben Kultstatus hier in Essen, weil es sie seit dem ersten Weihnachtsmarkt gibt. Jeder mag sie - ob alt oder jung. " Auch sie ist stolz auf die Nominierung für den "European Best Christmas Market 2023". Andreas Diedler ist mit seinem "Ardenner Schinken" seit fast 20 Jahren in Essen. Der gebürtige Dortmunder hat eine Vermutung, warum Essen in der engeren Auswahl ist: "Viele Kunden finden den Markt toll weil er im Vergleich zu anderen Städten so zentral aufgebaut ist."

Besucher loben große Vielfalt

Linn Hendricks und Alper Köroglu sind gerne auf dem Markt in Essen

Linn Hendricks und Alper Köroglu aus Duisburg genießen ein heißes Getränk an einem der Holztische. " Ich arbeite an der Uni und wir sind eigentlich jedes Jahr hier - macht auf jeden Fall Spaß ", erzählt Linn. " Ich finde ihn auch ganz cool und habe schon ein paar Märkte gesehen. Der hier hat auf jeden Fall das Potenzial, einer der besseren zu sein ", findet Alper. Die Chancen für die europäische Auszeichnung schätzt er hoch ein: " Hier gibt es eine große Vielfalt, zum Beispiel auch Bratwurst vom Wild ". Bei der Frage, ob man denn auch etwas verbessern müsste, schütteln beide mit dem Kopf.

Endspurt für die Online-Abstimmung