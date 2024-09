188 Brücken in NRW haben die Zustandsnote der Carolabrücke

Kommunale Brücken noch schlechter

Die meisten Brücken in NRW befinden sich allerdings in kommunaler Verantwortung. Die genaue Anzahl wurde allerdings noch nie erhoben. Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte-und Gemeindebundes in NRW geht von ungefähr 15.000 Brücken aus. Das sind mehr als doppelt so viele wie in Landesverantwortung. 12 Prozent der kommunalen Brücken in NRW sind nach einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIFU) in einem nicht ausreichenden oder sogar ungenügenden Zustand.

Investitionsstau in Milliardenhöhe

Brückenzustand NRW

Das sei ein Abbild der kommunalen Finanzen, so Christof Sommer. Immerhin sei in den letzten zehn Jahren so viel an Brücken gemacht worden, dass die Lage nicht schlimmer geworden sei. Wenn man die Mittel nicht habe, mache man das Notwendige. Der kommunale Spitzenverband geht von einem Investitionsstau in Milliardenhöhe aus. Das Förderprogramm des Landes für kommunale Straßeninfrastruktur in diesem Jahr unterstützt 97 Maßnahmen. Darunter sind allerdings nur acht Brücken.

