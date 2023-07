Drei Wochen ist es her, dass Tief "Lambert" an der Emscher für erhebliche Schäden gesorgt hat. Auch die Eisenbahnbrücke hat es dabei getroffen. Seit heute wird nun der Kran angeliefert, der die 40 Meter lange und 170 Tonnen schwere Brücke wegtragen soll.

Der Starkregen in der Nacht zum 23. Juni hatte so viel Wasser in den Fluss gespült, dass kurz vor der Mündung in den Rhein bei Dinslaken der Deich wegbröckelte. Die Eisenbahnbrücke wurde durch die Wassermassen aus den Angeln gehoben. Die Brückenpfeiler wurden vom Wasser unterspült.

Seitdem ist die Brücke einsturzgefährdet und für den Zugverkehr gesperrt. Wenige Tage nach dem Unwetter entschieden Experten der Bahn: Sie muss abgerissen werden. Doch das ist gar nicht so einfach.

Schwerlasttransporter liefern Abriss-Kran

Die alte Eisenbahnbrücker über der Emscher muss weg

Die Vorbereitungen für den Abriss laufen schon seit dem Unwetter. Mehrere Wochen hat es allein gedauert, die Zuwege in dem schwer zugänglichen Gelände herzurichten: Bäume mussten gefällt und Straßen aus Stahlplatten angelegt werden.

Der Kran kommt nun in Einzelteilen – mit Schwerlasttransportern und LKW. Insgesamt 45 LKW werden benötigt, um alle nötigen Teile zu liefern. Der Aufbau des Kran wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Voraussichtlich Anfang kommender Woche soll der 70 Meter hohe Kran stehen. Der Koloss auf Raupenketten ist in der Regel beim Aufbau von Windrädern im Einsatz.