Unwetter sind vorbei, Aufräumarbeiten in NRW laufen

Menschen aus Autos in Duisburg befreit

In Duisburg wurden Autos aus einer überfluteten Unterführung abgeschleppt

Das war zum Beispiel auch in Duisburg zu spüren. Mehrere Straßen im Stadtgebiet waren wegen Überflutung nicht mehr befahrbar. Einige Menschen seien in ihren Fahrzeugen eingeschlossen worden und hätten befreit werden müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es habe rund 420 Einsätzen gegeben. Dabei habe es sich auch um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gehandelt.

Eine Bilanz für ganz NRW lag am Freitagmorgen noch nicht vor. Allerdings waren auch andernorts Polizei und Feuerwehr schwer beschäftigt.

In Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) musste die Feuerwehr laut einer ersten Bilanz fast 250 mal helfen. Mitten im Unwetter drohte sogar die Innenstadt überschwemmt zu werden, weil Kanäle und eine Pumpstation an ihre Leistungsgrenze kamen.

Die Feuerwehr in Dortmund musste zu etwa 100 Einsätzen ausrücken wegen vollgelaufener Keller, überfluteter Straßen und Unterführungen.

Am Flughafen Paderborn-Lippstadt haben die Regenmassen das Dach beschädigt. Laut Polizei gab es einen "ordentlichen" Wasserschaden.

In Düsseldorf rückte die Feuerwehr zu rund 50 wetterbedingten Einsätzen aus. Eine Pflegeeinrichtung für beatmete Patienten musste mit Sandsäcken geschützt werden. Wasser drohte in das Gebäude einzudringen, acht Patienten wurden zur Sicherheit in andere Einrichtungen verlegt.

Im Kreis Soest berichtete die Feuerwehr von rund 75 Einsätzen insbesondere in der Stadt Soest. In einem Stadtteil wurde das Ufer des Soestbachs mit Sandsäcken erhöht, damit das Wasser bei weiterem Regen nicht so leicht über das Ufer treten könnte.

Der Kreis Düren berichtete von rund 200 Einsätzen aufgrund starker Regenfälle.

Überflutete Autobahnen, annullierte Flüge

Auf der A59 sorgten die Wassermassen für Probleme

Auf den Autobahnen im Land führten die heftigen Regenfälle zu zahlreichen Unfällen, teils mit mehreren Fahrzeugen. Allein die A2 musste mehrfach gesperrt werden. Auch die A42, A46 und A52 waren betroffen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden am Abend einige Flüge annulliert. Der Flugbetrieb war am Abend kurzzeitig eingeschränkt.

Gefährlich wurde es am Donnerstag zeitweise in Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein. Dort prasselten Golfball-große Hagelkörner auf die Stadt nieder und richteten einigen Schaden an. In Gärten und auf den Straßen blieb eine weiße Hagelschicht zurück.

Über 4,5 Zentimer große Hagelkörner in Bad Berleburg

Bahnverkehr in NRW behindert

Auch am Freitag werden die Auswirkungen aber noch zu spüren sein - zum Beispiel im Bahnverkehr. So gibt es noch einzelne Ausfälle und Einschränkungen. Im Fernverkehr betrifft das die IC -Zugstrecke zwischen Siegen und Letmathe. Diese sei derzeit noch gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Laut einer Sprecherin sei noch nicht abzusehen, wann die Unwetterschäden behoben sind.

Auch im Nahverkehr sind mehrere Strecken betroffen. Ausfälle gebe es im Raum Dortmund auf den Linien S4 (Dortmund-Unna) und S5 (Dortmund-Hagen). Im Sauerland komme es zu Verspätungen auf den Regionallinien RE17 und RE57, im Märkischen Kreis seien die Linien RE34 und RB91 von Verspätungen betroffen.

In Dinslaken brachen an der Emscher Stücke des dortigen Deiches ab. Mit schwerem Gerät wurde am Freitag für mehr Stabilität gesorgt. Laut der Emscher Genossenschaft droht aber kein Dammbruch.

Sonniges Wochenende in NRW

Und wie geht es wettermäßig nun weiter? Laut dem ARD-Wetterkompetenzzentrum kann es am Freitagvormittag in Ostwestfalen-Lippe bis zum Hochsauerland und im Wesergebiet noch kräftigen Dauerregen geben. Im Laufe der Mittagsstunden soll das Regengebiet dann aber abziehen und vom Rheinland setze sich immer häufiger die Sonne durch.