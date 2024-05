Urteil nach Messerattacke auf Schützenfest in Heiden erwartet

Der Angeklagte soll seinem Opfer acht Mal in Brust und Rücken gestochen haben. Das Opfer hatte die Attacke nur durch eine Not-Operation überlebt.

Der Mann aus Dorsten soll mit seinem Opfer auf dem Schützenfest in Heiden in Streit geraten und dann das Messer gezogen haben. Im Anschluss hatte der Angeklagte mit der Tat in Internetchats geprahlt. So fiel der Verdacht auf ihn und er wurde einige Tage nach dem Schützenfest verhaftet.

Angeklagter versuchte Zeugen zu beeinflussen

Zeugen haben den Mann im Prozess beschrieben, aber nicht direkt erkannt. Der Angeklagte sagte, er habe mit den Chats nur angeben wollen. Er sei zwar an der Schlägerei beteiligt gewesen, aber habe nicht zugestochen. Die Messerstiche kamen von einem seiner Kumpels. Im Prozess kam dann aber heraus, dass der Angeklagte in einem Brief aus der Haft versucht hatte, Zeugen vor ihrer Aussage im Prozess zu beeinflussen.

Für den Staatsanwalt blieb es nach dem Prozess bei versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung, obwohl der Angeklagte alles abgestritten hat. Der Staatsanwalt fordert siebeneinhalb Jahre Haft.

