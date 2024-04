Wetten, dass...?, Michael Jackson und große Sportevents: Abschied von Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg

Ein lauter Pfiff vom Bauleiter und der erste von drei Abrissbaggern macht sich um Punkt 12 Uhr am Donnerstag ans Werk. Die Stahlbetonschere des 35 Tonnen-Kettenbaggers beißt sich nahezu durch den Beton. Fans der altehrwürdigen Rhein-Ruhr-Halle müssen in den kommenden Wochen ganz stark sein. Nach 13 Jahren Leerstand wird sie nun Stück für Stück verschwinden.

" Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Dass man auch von außen sichtbar sieht, dass die Rhein-Ruhr-Halle fällt. In wenigen Wochen wird nichts mehr davon zu sehen sein ", freut sich Andreas Bartel von der zuständigen Duisburger Infrastrukturgesellschaft.

Abriss hat sich um drei Monate verzögert

Eigentlich sollte die Halle schon längst nicht mehr stehen. Der Abriss war ursprünglich für Dezember 2023 geplant. Weil die Vorarbeiten im Inneren aber länger dauerten, beginnt er nun mit dreimonatiger Verzögerung. " Da drin sah es ein wenig wüst aus. Da hat über Jahre Vandalismus und Vermüllung stattgefunden. Und wir haben dort alles gefunden, was man damals in den 70ern so verbaut hat, inklusive Asbest ", sagt Andreas Bartel.

Insgesamt rund 800 Tonnen Material hat eine Fachfirma aus dem Gebäude rausgeholt. Davon rund 200 Tonnen asbesthaltige Baustoffe. Bis zu 40 Facharbeiter waren zwischenzeitlich gleichzeitig in den verschiedenen abgetrennten Bereichen der Halle mit der Entsorgung von Schadstoffen wie PCB oder Asbest beschäftigt.

Legendärer Auftritt von Michael Jackson

Früher war die Halle eine beliebte Veranstaltungsstätte.

Die Rhein-Ruhr-Halle lockte seit ihrer Eröffnung 1975 viele Sportevents, Konzerte und TV-Shows nach Duisburg. Für viele unvergessen bleibt der Auftritt von Poplegende Michael Jackson in der Fernsehsendung "Wetten, dass..?" Die Samstagabendshow wurde mehrmals aus der Rhein-Ruhr-Halle gesendet.

Nachdem 2011 der Betrieb eingestellt wurde, verrottete die leerstehende Halle vor sich hin. Pläne, sie zu sanieren, wurden nicht realisiert. 2019 dann die Entscheidung, die Halle abzureißen.

Neues Zuhause für die Feuerwehr

Nach den Abrissarbeiten wird auf der Fläche die Feuerwehr angesiedelt. Ab Herbst sollen die Arbeiten an einem neuen Ausbildungszentrum beginnen. " Wir haben über 800 Berufsfeuerwehrleute und 800 aktive Freiwillige, die im Einsatzdienst tätig sind. All diese müssen jedes Jahr ausgebildet werden. Das wird hier an diesem neuen Standort im großen Stil künftig möglich sein ", meint Christian Umbach, der stellvertretende Chef der Duisburger Feuerwehr. Außerdem finden die Freiwilligen Feuerwehren Hamborn und Marxloh auf dem Gelände künftig ihr gemeinsames Zuhause.

Unsere Quellen: