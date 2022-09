Duisburg: Vater und Sohn im Rhein vermisst - Suche eingestellt

Nach ersten Informationen soll der Junge ins Wasser hineingezogen worden sein. Der Vater wollte ihn daraufhin retten und wurde selbst unter Wasser gezogen. Von beiden Vermissten fehlt bislang jede Spur. Eine Frau, die wohl dazugehört und ebenfalls im Wasser war, konnte sich selbst ans Ufer retten, sagt die Polizei. Die Feuerwehr hat beim Eintreffen in Baerl eine Person am Ufer angetroffen. Sie wurde von den Rettungskräften und einem Notfallseelsorger betreut.

Einsatzkräfte mit Großaufgebot vor Ort

Gegen 18.50 Uhr wurde die Feuerwehr in Duisburg alarmiert. Die Feuerwehrleute suchten dann, zusammen mit DLRG und der Polizei, mit einem Großaufgebot nach den beiden Vermissten. Darunter eine Taucherstaffel, zwei Hubschrauber und zwei Boote. Neben den Kräften in Duisburg wurden auch die Feuerwehren in Wesel und Rheinberg alarmiert. Sie waren mit einem Feuerlöschboot, Jetski und Mehrzweckbooten auf dem Rhein. Insgesamt waren laut Feuerwehr 57 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.

Über dieses Thema berichten wir im Radio in WDR aktuell um 22:00 Uhr und im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Duisburg am Mittwoch um 19.30 Uhr.