Zusteller fühlen sich bedroht: Keine Pakete mehr an Duisburger Hochhaus

Die " WAZ " hatte zuerst über die Situation an dem Hochhaus berichtet und schreibt von "bedrohlichen Zustellsituationen". Eine DHL -Sprecherin sagte der Zeitung, den Zustellern könne es aktuell nicht zugemutet werden, Pakete an diese Adresse auszuliefern. Insgesamt seien 320 Wohnungen betroffen. Die Bewohner können ihre Lieferungen aber in einer Postfiliale abholen.

Die sogenannten "Weißen Riesen" sind nicht nur in Duisburg bekannt. Die Häuser mit jeweils 20 Stockwerken wurden in den 1970er Jahren errichtet und galten zu Beginn als modern. Doch schon einige Jahre später begann der Verfall und die Siedlung entwickelte sich zu einem Brennpunkt. Zwei der ursprünglich sechs Hochhäuser sind in den vergangenen Jahren abgrissen worden, ein drittes soll folgen. Die Stadt Duisburg will einen Park auf der Fläche errichten.

