Fall Dramé: Weitere Zeugenaussagen sorgen für Widersprüche

Was genau ist am 8. August 2022 im Hinterhof einer Jugendeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt passiert? Wie lief der Polizeieinsatz im Detail ab? Um das herauszufinden, wurden am fünften Prozesstag gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten weitere Zeugen vernommen. Alle vier bisher vernommenen Zeugen waren zum Tatzeitpunkt Mitarbeiter in der Jugendeinrichtung, in der auch der 16-jährige Mouhamed Dramé lebte.