Hauptbahnhof Dortmund: Barrierefreier Zugang zu Bahnsteigen

Die Modernisierungsmaßnahmen für den Dortmunder Hauptbahnhof gingen bereits 2018 los – bei laufendem Betrieb. Jedes Jahr stellten die Bau- und Planungsteams einen neuen Bahnsteig fertig und bauten Aufzüge ein. So wurden bisher fünf Bahnsteige komplett erneuert. Ein wichtiger Schritt – liegt der Dortmunder Hauptbahnhof im NRW -Ranking immerhin auf Platz fünf der meistfrequentierten Bahnhöfe in Deutschland.

Aufzüge für die Barrierefreiheit

Jörg Seelmeyer, Bahnhofsmanager der DB für den Raum Dortmund.

Mit der Inbetriebnahme des Aufzugs zu den Gleisen 8/10 am Mittwoch sind jetzt alle bisher fertiggestellten Bahnsteige barrierefrei erreichbar – das erste Mal seit den 50er -Jahren. Bahnhofsmanager Jörg Seelmeyer hofft, dass diese nicht Ziel von Vandalismus werden. " Am Dortmunder Hauptbahnhof haben wir in der Regel nicht so viele Probleme damit, weil hier einfach eine immense soziale Kontrolle den ganzen Tag über da ist. Wir haben eher Probleme an Stationen, wo kein Leben mehr ist. In der Nacht, oder in den Abendstunden. Das ist in aber Dortmund nicht so schlimm ."

Online sehen, ob der Aufzug defekt ist

Die Aufzüge sind mit einem neuen System ausgestattet, sodass sie online geschaltet sind und in Echtzeit einsehbar ist, ob sie funktionieren oder nicht. So können Besucher des Bahnhofs ihre Reisen dementsprechend planen und wissen, ob die Aufzüge zur Verfügung stehen.

Bauen im laufenden Betrieb

Das Bauen im laufenden Betrieb ist extrem schwierig für alle Beteiligten. Der Hauptbahnhof verrechnet täglich 100.000 Besucher. Seelmeyers Aufgabe ist es, das so gefahrlos wie möglich für sie zu gestalten.

Die Arbeiten an den Bahnsteigen laufen auf Hochtouren.

Die Menschen sollen möglichst wenig von den Umbauarbeiten mitbekommen. Gar nicht mal so leicht, da aktuell der Nachbarbahnsteig der Gleise 8/10 saniert und umgebaut wird. Große Teile sind bereits abgerissen. Bis Ende dieses Jahres wird der Bahnsteig auf einer Länge von rund 210 Metern komplett neu gebaut.

Bauschluss zur Fußball Europameisterschaft

Rundum barrierefrei soll der Bahnhof dann zur Fußball-Europameisterschaft 2024 sein. Dann ist Dortmund einer der Spielorte.