Zeitweise dürfen nur People of Color rein - Aufregung um Ausstellung in Dortmund

" Rassismus-Skandal ", " das ist Rassismus gegen Deutsche ", " Ich dachte erst es ist Fake, welche Anti-Diskriminierungsstelle ist zuständig? " " Wegen Hautfarbe wird diskriminiert " – Posts wie diese finden sich aktuell zuhauf in den sozialen Medien. Die Aufregung ist groß.

Empörte Reaktionen im Netz

Stein des Anstoßes ist dieser Hinweis auf der Homepage zur Ausstellung "Das ist kolonial": "Jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr ist die Ausstellungswerkstatt für " Black, Indigenous and People of Color (BIPoC) reserviert ".

Auch das Wort " Indigenous " sorgt für Diskussionen im Netz. " Wer sind denn Indigene, also Einheimische? Menschen aus dem Ruhrgebiet? ", fragt ein User beim Twitter-Nachfolger X.

Zutrittsbeschränkung als " ein Experiment "

Christiane Spänhoff vom Museum Zeche Zollern versteht die Aufregung nicht: " Es geht hier um vier von 48 Stunden Öffnungszeit in der Woche und auch nur einen kleinen Teilbereich des Museums. " Grundsätzlich erprobe das Museum neue Methoden, um Zielgruppen wie People of Color in Museen zu locken. Die Beschränkung des Eintritts auf einzelne Gruppe gehört dazu.

" Der Safe Space ist ein Experiment ", erklärt Spänhoff. Das Thema Kolonialismus berühre People of Color und Schwarze viel stärker als andere. Das Museum, das dem staatlichen Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehört, bittet deshalb die Besucherinnen und Besucher um Rücksicht und Verständnis.

Museum hält für diese Ausstellung an Regelung fest

Das Verständnis ist zumindest in Teilen der Bevölkerung nicht so groß. Das Museum rechnet sogar mit Demonstrationen am Samstag (02.09.). Der Staatsschutz der Dortmunder Polizei beobachtet die Proteste und steht in Kontakt mit der Museumsleitung.

Trotz des Shitstorms will es an den Regeln festhalten. " Die Kommentare, Hinweise und Mails zur Ausstellungswerkstatt im Allgemeinen und zum Safe Space im Besonderen nehmen wir sehr ernst ", versichert Spänhoff. Die Kritik soll bei zukünftigen Ausstellungen berücksichtigt werden.