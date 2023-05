Nach Dortmunds verspielter Meisterschaft: BVB-Fans bleiben optimistisch

Catilin Pasisa (li.) und Ioan Marin

Während viele der angereisten Fans vor allem mit ihren Emotionen ringen, beginnt Catilin Pasisa mit einem Großprojekt - dem zweiten innerhalb von zwei Tagen. Der Rumäne wohnt in einem der Häuser direkt am Borsigplatz. " Der Hausbesitzer hat ihn gestern gebeten, das Haus in Schwarz und Gelb zu streichen ", übersetzt sein Nachbar Ioan Marin. " Er hat nur vergessen, ihm zu sagen, wann. "

Das "BVB-Haus" wird schwarz gestrichen

Am Samstag strich Catilin Pasisa das Haus in Schwarz und Gelb.

Die Folge: Pasisa strich die Hauswand im Erdgeschoss in Rekordzeit in den Farben des BVB. " Und dann haben wir gehört, dass Dortmund verloren hat ", erzählt Marin. " Und jetzt bereut es der Hausbesitzer. " Nun soll Pasisa das ganze Haus schwarz streichen. Dessen Begeisterung hält sich in Grenzen: " Wieso lassen wir es nicht so? "