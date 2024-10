In dem fast 30 Meter langen Brunnen mit mehreren Fontänen bildete sich daraufhin so viel Schaum, dass er überlief. Teile des Schaums wurden vom Wind weggetragen und verteilten sich im Umfeld des Brunnens. In unmittelbarer Nähe lag mindestens eine leere Flasche Geschirrspülmittel.

Der Schaum quoll aus dem Brunnen heraus und verteilte sich

Vermeintliche Späße wie dieser kommen immer wieder in NRW vor. Ende Juli vergangenen Jahres beispielsweise kippten Vandalen mehrere Flaschen Spüli in einen Brunnen in der Euskirchener Innenstadt. Die Polizei ermittelte anschließend wegen Sachbeschädigung. Keine zwei Wochen zuvor hatte ein Fußballfan das Wasser im Ratinger Marktbrunnen blau gefärbt. Laut "Bekennerschreiben" sollte das ein Geburtstagsgruß an das Team von Schalke 04 sein.

Der Bonner Generalanzeiger und die Rheinische Post berichten zudem über Fälle in Königswinter und Emmerich aus dem Sommer 2024.

