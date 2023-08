Trauma Verschickungsheim: Filmteam will in Detmold drehen

Eines solcher Heime war das Kinderkurheim Johannaberg in Berlebeck am Rande des Teutoburger Waldes – betrieben wurde es bis zur Schließung 1973 vom Deutschen Roten Kreuz.

"Wir wissen schon, dass es im Kinderkurheim Johannaberg zu starken Formen von schwarzer Pädagogik gekommen ist" , sagt Filmemacher Silas Degen. "Es herrschte nachts Toilettenverbot, Kinder wurden isoliert als Strafe, bis hin zu körperlicher Gewalt."

Doku soll Betroffenen helfen

In einer Doku will Degen greifbar machen, was Kinder hier zwischen den 50er und 70er Jahren erlebt haben. Ehemaligen Verschickungskindern solle das helfen, die Erlebnisse ihrer Kindheit zu verarbeiten.

Filmemacher Silas Degen

"In ‚Heimgesucht‘ begleiten wir eine Reise von Verschickungskindern, die sich Jahrzehnte später auf den Weg zurück machen, in das Kurheim, wo ihnen damals schlimme Dinge passiert sind" , so Degen. Viele Verschickungskinder würden sich wünschen, an den Ort des Geschehens zurückzukehren, um mit dem Erlebten abschließen zu können.

Betroffene: "Erlebnisse verlieren Schrecken"

Annette Alfermann hat sich entschieden, an der Doku mitzuwirken: " Ich habe überlegt, ob es mir gut tut oder nicht ", sagt sie, " aber ich habe gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich mich damit beschäftige ". Die Erlebnisse würden dann nach und nach ihren Schrecken verlieren.

So hofft Annette Alfermann, dass beim Betreten des ehemaligen Kinderkurheims während der Dreharbeiten "ein paar konkrete Erinnerungen hochkommen, wenn man die einzelnen Räume sieht" .

Filmemacher: "Wir wollen niemanden anprangern"

Annette Alfermann wünscht sich, dass das Thema "Verschickungskinder" mehr Aufmerksamkeit bekommt: „Es ist an der Öffentlichkeit, aber es muss noch viel mehr an die Öffentlichkeit“ , sagt sie.