Kehrtwende: Doch eine Zukunft für den Flughafen Essen/Mülheim?

2034 ist Schluss - so war es in den vergangenen Jahren gängiger Tenor bei der Essener und Mülheimer Lokalpolitik. Der Flughafen, seit knapp hundert Jahren in Betrieb und seit Jahrzehnten großes Streitthema in der Region, sollte in rund zehn Jahren seinen Betrieb einstellen - nach dem Auslaufen der Verträge mit einem Flugverein. Die Ausnahme: Der Luftschiffbetrieb.

Zeppelin sorgt für neuen Schub

Genau der könnte jetzt aber dafür sorgen, dass der Flughafen doch noch eine Zukunft hat. Denn das Luftschiffunternehmen, das gerade eben mit einem neuen Zeppelin in die Saison gestartet ist, hat eine neue Zeppelin-Halle gebaut, in der auch Events stattfinden.

Und so kommt es jetzt zur Kehrtwende: Der Flughafen habe eine Strahlkraft für die gesamte Region, heißt es in einer Vorlage für die nächste Ratssitzung in Mülheim. Sowohl der Landeplatz als auch das anliegende Gewerbegebiet sollen ausgebaut werden. Sollte der Rat der Stadt Essen ebenfalls zustimmen, wäre der Flugbetrieb unbefristet gesichert.