Deospray explodiert: 22-Jährige schwer verletzt

Eine junge Frau hat am späten Freitagabend bei einer Explosion in ihrer Wohnung in Oberhausen schwere Brandverletzungen erlitten. Grund für die Explosion war eine große Menge Deodorant, wie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten.

Opfer als mögliche Verursacherin

Wie sich das Treibgas entzündet hat, ist derzeit noch nicht geklärt. Auch Einzelheiten zum Hergang sind noch unbekannt. Die 22-Jährige komme jedoch als mutmaßliche Verursacherin in Betracht, so die Ermittler. In der Wohnung befanden sich zahlreiche weitere Deospraydosen.

Haus nicht einsturzgefährdet

Durch die Explosion gingen auch einige Glasscheiben des Mehrfamilienhauses zu Bruch und Splitter beschädigten die vor dem Haus geparkten Autos. Befüchtungen das Haus könne einsturzgefährdet sein, bestätigten sich nicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in die Wohnungen zurückkehren.

