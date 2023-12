A42 bei Bottrop wegen Brückenarbeiten gesperrt

Gleich zwei Sperrungen auf der Autobahn 42 bei Bottrop führen in den kommenden eineinhalb Wochen zu Einschränkungen für Autofahrer in dem Bereich. Grund dafür ist die Autobahnbrücke über den Rhein-Herne-Kanal, die so marode ist, dass sie neu gebaut werden muss. Bis dahin muss sie regelmäßig kontrolliert und dann gegebenenfalls repariert werden.

Ab Montagmorgen (11.12.2023) wird die A42 deswegen zwischen Bottrop-Süd und Essen Nord komplett gesperrt. Die Instandhaltungsarbeiten sollen bis Samstag (16.12.2023) dauern.

Umleitungen sind ausgeschildert

Der schwere Lkw -Verkehr soll frühzeitig von der A42 ab- und auf andere Autobahnen umgeleitet werden. Trotzdem rechnet die Stadt Bottrop damit, dass durch die Sperrung deutlich mehr Autos auf den Straßen in der Stadt unterwegs sein werden. Sie appelliert an ihre Bürgerinnen und Bürger in der kommenden Woche möglichst auf das eigene Auto zu verzichten.