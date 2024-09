Bonduelle will auch Standort Straelen verkaufen

Salat in Tüten hart umkämpft

Seit mehr als 20 Jahren produziert Bonduelle in Straelen verzehrfertigen Salat in Plastiktüten. Rund 130 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Pro Jahr gehen rund 50 Millionen Salattüten raus an Supermärkte.

Der französische Mutterkonzern Groupe Bonduelle nennt zwei Gründe dafür, dass er diese Sparte nun nicht mehr weiterbetreiben will: Die Nachfrage nach verpacktem Salat sei zurück gegangen und der Konkurrenzdruck gestiegen.

Kaufinteressent aus den USA

Der Gemüseproduzent will deshalb seine zwei Standorte in Deutschland weiterverkaufen. Es liefen derzeit Verhandlungen mit dem Familienunternehmen Taylor Farms aus den USA , heißt es in einer Bonduelle-Pressemitteilung.

Alle von Nachricht kalt erwischt

" Diese Ankündigung kam auch für uns im Rathaus überraschend ", erzählen Straelens Bürgermeister Bernd Kuse und sein Wirtschaftsförderer Uwe Bons. Zumal sie erst vor Kurzem zu einer Betriebsbesichtigung im Straelener Bonduelle Werk waren. "Dabei wurden Verkaufsabsichten mit keinem Wort erwähnt" , zeigen sie sich verwundert.

Viele Fragen sind noch offen

Für wann genau ist der Weiterverkauf des Werkes geplant – werden alle Arbeitsplätze erhalten – und bleiben auch die zuliefernden Landwirte weiterhin im Geschäft? Zu all diesen Einzelheiten hält sich der Konzern derzeit bedeckt. "Auch wir haben diesbezüglich schon die Geschäftsführung des Straelener Werks kontaktiert" , berichtet Bürgermeister Kuse

Bisher habe es aber noch keine Reaktion gegeben. Dennoch sind Straelens Bürgermeister und Wirtschaftsförderer zuversichtlich, dass der Betrieb im Werk weitergeht.