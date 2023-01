Bombenentschärfung in Essen - auch Oberhausen betroffen

Der Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden. Inzwischen ist die Evakuierung angelaufen. Von ihr sind sind auf Essener Stadtgebiet insgesamt rund 3.300 Personen betroffen, die in nächster Nähe wohnen. Da die Bombe allerdings an der Grenze zu Oberhausen liegt, müssen auch dort rund 480 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Evakuierung angelaufen

Eine Betreuungsstelle ist für sie in einer Schule in der Nähe eingerichtet worden. Etwa 8.000 Menschen leben in dem Bereich von 500 bis 1.000 Metern rund um den Fundort, in dem man sich während der Entschärfung in Räumen aufhalten soll, die von der Bombe abgewandt sind.

Während mit der Evakuierung auf Essener Stadtgebiet bereits etwas eher begonnen wurde, konnte in Oberhausen erst am späten Nachmittag damit gestartet werden. Der Grund: In Oberhausen-Holten musste erst ein weiterer Blindgänger, der dort gefunden wurde, gesprengt werden.

Auch Bahnverbindungen betroffen

Von der Entschärfung sind auch öffentliche Verkehrsmittel betroffen: Wie die Bahn mitteilt, wird es auf der Zugstrecke zwischen Essen-Dellwig und Essen-Altenessen zu Einschränkungen kommen. Betroffen sind demnach die Linien RB 32 (Duisburg – Dortmund), RB 35 (Gladbeck – Gelsenkirchen), RE 3 (Düsseldorf – Hamm) und eine IC Linie (Köln – Emden).

Die betroffenen Züge werden laut Bahn voraussichtlich über den Essener Hauptbahnhof umgeleitet. Auch Straßenbahnenlinien werden unterbrochen sein, meldet die Ruhrbahn.

Zu diesem Thema haben wir auch am 19. Januar im Hörfunk auf WDR 2 berichtet: Lokalzeit Rhein/Ruhr.