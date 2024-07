Wohnsitz anmelden: Bald online in Bochum möglich

Die alte Wohnung ausräumen, die neue renovieren und einrichten. Wer umzieht, hat ohnehin genug zu tun. Und dann kommt auch noch der bisher unvermeidbare Termin beim Bürgeramt für die Ummeldung des Wohnsitzes dazu. Ein Termin, der in immer mehr Städten in NRW verzichtbar werden soll.

Mitte April hat Düsseldorf als erste Stadt in NRW die "elektronische Wohnsitzanmeldung" gestartet. Das heißt: Wer umzieht, kann sich von zu Hause aus oder unterwegs ummelden, am besten am Smartphone.

Stadt Düsseldorf zieht Zwischenfazit zu Online-Anmeldung

In den ersten drei Monaten haben sich in Düsseldorf rund 430 Menschen online angemeldet, sagt die Stadt auf WDR-Anfrage. Das entspricht etwa einem Prozent aller An- und Ummeldungen in dieser Zeit. Für die, die umziehen, sicherlich eine spürbare Entlastung. Für die Mitarbeiter im Bürgeramt noch nicht. 99 Prozent der Anmeldungen wurden schließlich noch klassisch persönlich im Bürgeramt abgewickelt.

Die Stadt Düsseldorf sieht " großes Potenzial " im neuen Service, allerdings auch ein Problem: Wer sich online anmelden will, braucht einen Ausweis mit Online-Funktion. Dafür wiederum ist eine PIN nötig, an die sich laut Stadt aber viele nicht erinnern. Wer seine PIN vergessen hat, muss für eine neue persönlich ins Bürgeramt kommen.

Städte im Ruhrgebiet bieten Online-Anmeldung an

Ummeldung ab August online möglich: Das Rathaus mit Bürgeramt in Bochum

Auch Detmold, Hennef und Dortmund bieten den Online-Service mittlerweile an. Sie gehören zu den acht Pilotstädten, in denen die Online-Anmeldung als erstes eingerichtet wird. Als nächstes startet sie Anfang August auch in Bochum.

Auch in Herne soll es " zeitnah " losgehen, sagt ein Sprecher auf WDR -Anfrage. Die Stadt ist grundsätzlich für den Service freigeschaltet, testet gerade aber intern noch die Abläufe. Essen und Köln komplettieren die Gruppe der Pilotstädte.

Wie die Online-Ummeldung abläuft

Für die Online-Ummeldung braucht man einen Ausweis mit Online-Funktion, ein Smartphone und eine Ausweis-App. Im ersten Schritt gibt man die neue Adresse online an und lädt dort auch die Wohnungsgeberbestätigung hoch, wenn man zur Miete wohnt. Das soll laut Betrieber insgesamt nur rund zehn Minuten dauern.