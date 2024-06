"Berührend": Stolperschwelle für verfolgte Homosexuelle in Bochum verlegt

" Es ist schon berührend, aber so richtig wird das erst in den nächsten Tagen kommen ", sagt Jürgen Wenke während er in Richtung Boden guckt. Dahin, wo gerade eine Stolperschwelle zur Erinnerung an die Verfolgung Homosexueller in der NS -Zeit verlegt wird. Die allererste in Deutschland. Wenke, Psychologe aus Bochum, hat dafür lange gekämpft und geworben.

Mitarbeiter der Bogestra bei der Verlegung: Sie haben für die Stolperschwelle Geld gesammelt

Rund 60 Zentimeter lang ist diese Stolperschwelle. Ihre Messingoberfläche glänzt in der Sonne. " Im Gedenken an die homosexuellen Opfer " steht darauf. Und weiter: " Ausgegrenzt, denunziert, verhaftet, verhört, misshandelt, verurteilt ". Wenke hat den Text zusammen mit dem Künstler Gunter Demnig entworfen. Demnig ist durch die kleinen quadratischen Stolpersteine zur Erinnerung an Holocaust-Opfer bekannt geworden. Die Verlegung in Bochum übernimmt er selbst.

Homosexuelle jahrzehntelang verfolgt