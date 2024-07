Nach Säureangriff in Bochumer Café: Mutmaßlicher Mittäter festgenommen

Den 36-jährigen Tatverdächtigen haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bochum am frühen Dienstagmorgen (30.07.) in seiner Wohnung in einem Lüner Wohnhaus festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte gegen ihn einen Haftbefehl erlassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, "Beihilfe zu einem versuchten Tötungdelikt" geleistet zu haben. Er soll als Fahrer in die Tat involviert gewesen sein und den Hauptverdächtigen – einen 43-jährigen Mann aus Bergkamen – zum Tatort gefahren haben.

Säureangriff ereignete sich bereits Ende Juni

Am 30. Juni war ein Mann in einem Café in Bochum-Ehrenfeld mit Säure überschüttet und schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei ein zufälliges Opfer gewesen, so erste Erkenntnisse der Polizei Bochum. Auch eine neben ihm sitzende Frau und eine Kellnerin sowie mehrere herbeigerufene Rettungskräfte erlitten durch die ätzende Flüssigkeit Verletzungen.