Laura Krolik aus Harsewinkel hat eigentlich gerade Semesterferien. Die 22-Jährige studiert Fotografie und Bildmedien an der Hochschule Bielefeld, aber heute taucht sie in einen ganz anderen Alltag ein: Beim Senne-Camp der Bundeswehr marschiert sie in Uniform und in einer Gruppe von 40 jungen Menschen über die grünen Wiesen auf dem Truppenplatz der Bundeswehr in Augustdorf. Fünf Tage lang testet sie den Alltag als Soldatin: Schlafen im Mehrbettzimmer der Kaserne, viel Marschieren und Einblicke in die Arbeit, die sie bei der Bundeswehr erwarten könnte.

Camps in ganz Deutschland

Die Bundeswehr veranstaltet diese Woche ein Bewerber-Camp am Standort in Augustdorf bei Paderborn. Fünf Tage lang können 16- bis 29-Jährige auf dem Truppenübungsplatz leben und Einblick in die Arbeit der Bundeswehr erhalten. Camps dieser Art werden in den Sommerferien bundesweit veranstaltet.

Das Ziel der Bundeswehr: Interesse bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern wecken. Durch die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt wird das immer wichtiger: Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente und der Nachwuchs wird von allen Seiten umworben.