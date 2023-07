Heimatschutz: Bundeswehr sucht hunderte Freiwillige in NRW

Genau das spürt auch Brigadegeneral Dieter Meyerhoff. Er leitet das seit einigen Monaten bestehende Heimatschutzregiment 2 in Münster, in dem vor allem Reservisten tätig sind. "Das Interesse ist deutlich gestiegen ", sagte Meyerhoff am Mittwoch vor Journalisten in Düsseldorf. Der Ukraine-Krieg habe zu einem " deutlich bewussteren Verhalten " geführt.

Die Ernsthaftigkeit ist deutlich gestiegen. Es ist nicht mehr Grillen und Schlauchbootfahren, sondern es ist da der Wunsch nach militärischer Ausbildung und Vorbereitung. Brigadegeneral Dieter Meyerhoff

Doch was ist dieses Heimatschutzregiment überhaupt? Schon länger gibt es über Nordrhein-Westfalen verteilt drei Kompanien, in denen sich Reservisten für den Heimatschutz engagieren. Dabei handelt es sich um Männer und Frauen, die einen ganz anderen Beruf haben und nebenbei noch freiwillig etwas für die Bundeswehr tun. Die Kompanien sind ansässig in Düsseldorf, Unna und Ahlen.

Brigadegeneral Dieter Meyerhoff

Vergleichsweise neu ist, dass sie zusammen nun ein Heimatschutzregiment in NRW bilden. Denn, so Brigadegeneral Meyerhoff, jede Kompanie für sich sei eigentlich nicht einsetzbar. " Sie haben letztendlich keine eigene Versorgung, keine Feldküche, keine Transportmöglichkeiten. Es bedarf also dauerhafter Unterstützung ." Das passiere durch die Anbindung an das Regiment. " Wir haben also ein Mehr an Fähigkeiten hier in Nordrhein-Westfalen. "

Katastrophenhilfe und Sicherung von Infrastruktur